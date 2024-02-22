Первые проблемы в Red Bull – на машине Серхио Переса загорелись тормоза
У команды Red Bull Racing возникли первые проблемы на тестах в Бахрейне – во время утренней сессии второго дня на машине Серхио Переса загорелись тормоза.
Несмотря на то, что в среду Макс Ферстаппен проехал более 140 кругов, Перес лишился ценного тестового времени. После 20 кругов на трассе на его машине загорелся передний левый тормоз. Мексиканец вернулся в боксы, однако не смог продолжить работу до окончания сессии.
Один из механиков Переса поделился подробностями с PlanetF1: «Передние тормоза сильно перегрелись, и сейчас мы вносим некоторые исправления, прежде чем отправиться обратно на трассу».
Проблемы с тормозами и возгорания не являются чем-то необычным в Формуле 1, как объяснил репортер Sky Тед Кравиц:
«Хорошо быть на секунду впереди всех остальных, но машина должна быть надежной, а сейчас это не так – машина Чеко Переса стоит в гараже из-за проблемы с тормозами. Но такое бывает. Я нередко видел, как это происходило с новыми тормозами. Если пилот немного перестарался, в чём Чеко нельзя винить, можно получить небольшой перегрев. Возможно, охлаждение было настроено не совсем правильно или у них возникла какая-то другая проблема, из-за которой сами тормоза работали неверно».