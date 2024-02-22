На машине Серхио Переса загорелись тормоза

«Хорошо быть на секунду впереди всех остальных, но машина должна быть надежной, а сейчас это не так – машина Чеко Переса стоит в гараже из-за проблемы с тормозами. Но такое бывает. Я нередко видел, как это происходило с новыми тормозами. Если пилот немного перестарался, в чём Чеко нельзя винить, можно получить небольшой перегрев. Возможно, охлаждение было настроено не совсем правильно или у них возникла какая-то другая проблема, из-за которой сами тормоза работали неверно».