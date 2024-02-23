Хэмилтон оценил новый болид «Мерседеса»

«Очевидно, нам ещё предстоит добиться некоторого прогресса. Но могу сказать, что у нас уже есть хороший фундамент для развития. Мы и впредь будем пытать найти возможности для прогресса – как в оставшейся части предсезонных тестов, так и на следующей неделе в преддверии первого Гран-при», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.