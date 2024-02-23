Хэмилтон назвал человека, без которого не перешел бы в «Феррари»

«У меня прекрасные отношения с Фредериком. Мы добились потрясающих успехов в Формуле-3, а также в GP2. Именно там и зародилась основа наших отношений. Мы всегда оставались на связи. В то время я думал, что на каком-то этапе он станет потрясающим руководителем команды и перейдёт в Формулу-1, однако тогда его это не интересовало. Без него этого бы не произошло», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.