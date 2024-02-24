Алексей Попов жестко раскритиковал Мика Шумахера

«Он никуда не поедет. Слушайте, за всю историю Prema [в молодёжных сериях] лишь один гонщик выступал за эту команду шесть лет: два сезона в Ф-4, два – в Ф-3 и два – в Ф-2! Всё это с таким режимом благоприятствования, которого никогда ни у кого не было.



При этом пришёл Леклер и с первого года стал чемпионом Ф-2, потом Рассел, Пиастри – тоже с первого года, бам! А вот это вымучивание, потому что ты внешне похож на отца… Да, похож! Да, ты хороший, вежливый парень! Но папа твой ведь не был хорошим и вежливым – вот чего многие не понимают. Папа боролся и шёл, бился! А тут у тебя две мамы – Коринна и Сабина [Кем – менеджер Мика], которые решают, с кем тебе фотографироваться, а с кем – нет. Так чемпионами не становятся.



Ты просто хороший, мягкий парень, весь такой… Ну нет, нет! Я ничего против не имею. Мы приходили в «Хаас» на интервью к Никите [Мазепину] и постоянно наблюдали, как выходит Сабина и показывает Мику, с кем общаться. Понимаете, он рта не может раскрыть. Ну хорош, ты уже в Формуле 1! Ты чего? При этом всё продолжается: «Сейчас Мик проедет и всем покажет». Кому и что он покажет?», — сказал Попов в эфире стрима в сообществе «Гаснут огни» во ВКонтакте.