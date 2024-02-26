Журналисты назвали самого высокооплачиваемого пилота "Формулы-1"

Сезон Формулы 1 образца 2024 года ещё не начался, но журналисты уже подсчитали зарплаты пилотов в новом чемпионате. По данным издания RacingNews365, которое опирается на оценочные цифры, основанные на разговорах с различными источниками в паддоке Формулы 1 и в различных командах, лидерами по зарплате окажутся два чемпиона мира и три молодых пилота.