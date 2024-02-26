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Журналисты назвали самого высокооплачиваемого пилота Формулы 1

Сезон Формулы 1 образца 2024 года ещё не начался, но журналисты уже подсчитали зарплаты пилотов в новом чемпионате. По данным издания RacingNews365, которое опирается на оценочные цифры, основанные на разговорах с различными источниками в паддоке Формулы 1 и в различных командах, лидерами по зарплате окажутся два чемпиона мира и три молодых пилота.

Журналисты назвали самого высокооплачиваемого пилота "Формулы-1"
© РИА Новости

Рейтинг пилотов Формулы 1 по зарплатам в 2024 году:

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — $ 55 млн;
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes-AMG) — $ 45 млн;
  3. Шарль Леклер (Ferrari) — $ 34 млн;
  4. Ландо Норрис (McLaren) — $ 20 млн;
  5. Джордж Расселл (Mercedes-AMG) — $ 18 млн;
  6. Фернандо Алонсо (Aston Martin) — $ 18 млн;
  7. Серхио Перес (Red Bull) — $ 14 млн;
  8. Карлос Сайнс (Ferrari) — $ 12 млн;
  9. Валттери Боттас (Stake F1 Team Kick Sauber) — $ 10 млн;
  10. Даниэль Риккардо (Visa Cash App RB) — $ 7 млн;
  11. Эстебан Окон (Alpine) — $ 6 млн;
  12. Пьер Гасли (Alpine) — $ 6 млн;
  13. Оскар Пиастри (McLaren) — $ 6 млн;
  14. Кевин Магнуссен (Haas) — $ 5 млн;
  15. Александер Албон (Williams) — $ 3 млн;
  16. Лэнс Стролл (Aston Martin) — $ 3 млн;
  17. Нико Хюлькенберг (Haas) — $ 2 млн;
  18. Гуаньюй Чжоу (Stake F1 Team Kick Sauber) — $ 2 млн;
  19. Юки Цунода (Visa Cash App RB) — $ 1 млн;
  20. Логан Сарджент (Williams) — $ 1 млн.
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