Журналисты назвали самого высокооплачиваемого пилота Формулы 1
Сезон Формулы 1 образца 2024 года ещё не начался, но журналисты уже подсчитали зарплаты пилотов в новом чемпионате. По данным издания RacingNews365, которое опирается на оценочные цифры, основанные на разговорах с различными источниками в паддоке Формулы 1 и в различных командах, лидерами по зарплате окажутся два чемпиона мира и три молодых пилота.
Рейтинг пилотов Формулы 1 по зарплатам в 2024 году:
- Макс Ферстаппен (Red Bull) — $ 55 млн;
- Льюис Хэмилтон (Mercedes-AMG) — $ 45 млн;
- Шарль Леклер (Ferrari) — $ 34 млн;
- Ландо Норрис (McLaren) — $ 20 млн;
- Джордж Расселл (Mercedes-AMG) — $ 18 млн;
- Фернандо Алонсо (Aston Martin) — $ 18 млн;
- Серхио Перес (Red Bull) — $ 14 млн;
- Карлос Сайнс (Ferrari) — $ 12 млн;
- Валттери Боттас (Stake F1 Team Kick Sauber) — $ 10 млн;
- Даниэль Риккардо (Visa Cash App RB) — $ 7 млн;
- Эстебан Окон (Alpine) — $ 6 млн;
- Пьер Гасли (Alpine) — $ 6 млн;
- Оскар Пиастри (McLaren) — $ 6 млн;
- Кевин Магнуссен (Haas) — $ 5 млн;
- Александер Албон (Williams) — $ 3 млн;
- Лэнс Стролл (Aston Martin) — $ 3 млн;
- Нико Хюлькенберг (Haas) — $ 2 млн;
- Гуаньюй Чжоу (Stake F1 Team Kick Sauber) — $ 2 млн;
- Юки Цунода (Visa Cash App RB) — $ 1 млн;
- Логан Сарджент (Williams) — $ 1 млн.