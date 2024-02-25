Умер бывший гонщик «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди

Бывший гонщик «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди умер в возрасте 80 лет
В Бразилии в возрасте 80 лет скончался бывший гонщик «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди. Об этом стало известно из материала Autosport.
По его данным, бывшего пилота госпитализирован еще 25 декабря 2023 года. В этот день Фиттипальди подавился мясом на праздновании дня рождения, в результате чего у него остановилось сердце. Медики делали все возможное, чтобы помочь экс-гонщику, однако он так и не смог пойти на поправку.
— Бывший гонщик «Формулы-1» и владелец команды Уилсон Фиттипальди скончался в пятницу в возрасте 80 лет, — следует из публикации Autosport.
Вилсон Фиттипальди родился в Сан-Паулу и в юности водил самые разные автомобили. Мотивацией для него служил собственный отец — ключевой бразильский гонщик Уилсон Фиттипальди — старший.
В 1971 году Фиттипальди дебютировал в «Формуле-1» в составе заводской команды Lotus вместе с Эмерсоном на Гран-при Аргентины вне чемпионата. В том же году он перешел в «Формулу-2» в команду Bardahl Lotus. В период с 1975 по 1982 год пилот руководил командой Fittipaldi Automotive. За свою карьеру Уилсон Фиттипальди принял участие более чем в 30 заездах.