Умер бывший гонщик «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди

В Бразилии в возрасте 80 лет скончался бывший гонщик «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди. Об этом стало известно из материала Autosport.

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По его данным, бывшего пилота госпитализирован еще 25 декабря 2023 года. В этот день Фиттипальди подавился мясом на праздновании дня рождения, в результате чего у него остановилось сердце. Медики делали все возможное, чтобы помочь экс-гонщику, однако он так и не смог пойти на поправку.

— Бывший гонщик «Формулы-1» и владелец команды Уилсон Фиттипальди скончался в пятницу в возрасте 80 лет, — следует из публикации Autosport.

Вилсон Фиттипальди родился в Сан-Паулу и в юности водил самые разные автомобили. Мотивацией для него служил собственный отец — ключевой бразильский гонщик Уилсон Фиттипальди — старший.