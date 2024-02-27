Опубликованы новые подробности расследования «Ред Булл» против Хорнера

Результаты расследования в отношении Кристиана Хорнера в настоящий момент находятся вне компетенции команды «Ред Булл», руководителем которой он является. Весь собранный материал сейчас под контролем компании Red Bull GmbH, владеющей командой. Об этом информирует Sky Sports.

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Также сообщается, что из-за характера обвинений, вероятно, объём информации, передаваемой в публичное пространство, будет ограничен.

Ранее говорилось, что результаты расследования будут оглашены 27 или 28 февраля.