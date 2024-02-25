В «Мерседесе» рассказали о реакции Хэмилтона и Расселла на новый болид

«Мы провели три полезных дня в Бахрейне, и нам удалось добиться ощутимого прогресса в поднимании W15. В сравнении с прошлогодней машиной отзывы пилотов сильно отличаются и более позитивны, что обнадёживает.



Команда усердно работала над недостатками управления, присущими W14, и здорово, что мы, похоже, оставили проблемы позади. Задача следующих нескольких дней подвести итоги и представить наилучшую настройку для гоночного уикенда», — приводит слова Шовлина издание Racingnews365.