В Новой Зеландии во время ралли погиб 15-летний гонщик

«Наши мысли — с родными и близкими этих двух участников, а также со всеми, кто причастен к ралли-спринту Arcadia Road. Всё автоспортивное сообщество по понятным причинам потрясено и расстроено этой ужасной трагедией. В ближайшие дни мы окажем поддержку всем пострадавшим», — сказал президент новозеландской федерации Уэйн Кристи.