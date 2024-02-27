Стала известна причина конфликта между Штайнером и Хаасом

Экс-руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскрыл подробности своего ухода из американской команды. По словам журналиста Джека Плоиджа из Ziggo Sport, Штайнер хотел получить акции команды после того, как нашёл спонсора на сезон-2024.

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Штайнер в личной беседе рассказал Плоиджу, что, хотя ему удалось получить выгодное спонсорство в размере $ 20 млн, его просьба о покупке акций команды встретила сопротивление со стороны Джина Хааса.

«Гюнтер нашел спонсора на $ 20 млн. Но он также хотел получить акции в команде. Джин Хаас сказал: «Нет, мы этого не сделаем», — поделился Плоидж.