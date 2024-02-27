$92.63-0.12100.18-0.26
Войти в почту

Тед Кравиц назвал команду, которая может удивить всех в новом сезоне Формулы-1

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц ответил на вопрос о команде, которая, по его мнению, способна всех удивить в новом сезоне «Королевских гонок».

Кравиц назвал команду, которая может удивить всех в новом сезоне "Формулы-1"
© Чемпионат.com

«Да, такая команда есть. Это «РБ» или как их там сейчас называют. Кажется, эта команда совершила самый большой скачок. Не исключаю, что некоторые из больших парней сойдут в первых гонках, и на подиуме окажется кто-то из «РБ». Это может быть либо Риккардо, либо Цунода», — написал Кравиц в колонке на Sky Sports.

В прошлом сезоне «РБ» называлась «Альфа Таури». Команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 25 очков. Трофей достался «Ред Булл».

Ранее Юки Цунода заявил, что в будущем хотел бы выступать за чемпионскую команду «Ред Булл».

Автоспорт
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости