Кравиц назвал команду, которая может удивить всех в новом сезоне "Формулы-1"

«Да, такая команда есть. Это «РБ» или как их там сейчас называют. Кажется, эта команда совершила самый большой скачок. Не исключаю, что некоторые из больших парней сойдут в первых гонках, и на подиуме окажется кто-то из «РБ». Это может быть либо Риккардо, либо Цунода», — написал Кравиц в колонке на Sky Sports.