Названа команда "Ф-1", из которой начали уходить инженеры на фоне результатов в межсезонье

Неудовлетворительные результаты «Альпин» в ходе предсезонной подготовки вынудили некоторых инженеров покинуть команду. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Кроме того, сообщается, что пилоты гоночного коллектива Пьер Гасли и Эстебан Окон, чьи контракты истекают в конце года, уже начали изучать альтернативные варианты. При этом команда рассчитывать сохранить обоих спортсменов.