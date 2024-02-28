Алонсо рассказал, когда примет решение о готовности занять место Хэмилтона

«Прежде всего мне нужно решить, хочу ли я продолжать участвовать в гонках. Через несколько гонок мне нужно будет определиться. В данный момент я чувствую себя отлично, но календарь сложный. В 2026 году будут другие правила, и станут ли они привлекательными или нет, вопрос. Я подожду несколько гонок, чтобы принять решение», — приводит слова Алонсо Sky Sports.