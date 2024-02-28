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Алонсо рассказал, когда примет решение о готовности занять место Хэмилтона в «Мерседесе»

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу возможности заменить британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году. По словам Фернандо, в настоящий момент ответ он дать не готов и ситуация станет яснее после нескольких гонок нового сезона. В 2025 году Хэмилтон, напомним, покинет «Мерседес», чтобы перейти в «Феррари».

Алонсо рассказал, когда примет решение о готовности занять место Хэмилтона
© Чемпионат.com

«Прежде всего мне нужно решить, хочу ли я продолжать участвовать в гонках. Через несколько гонок мне нужно будет определиться. В данный момент я чувствую себя отлично, но календарь сложный. В 2026 году будут другие правила, и станут ли они привлекательными или нет, вопрос. Я подожду несколько гонок, чтобы принять решение», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Отметим, что Алонсо сейчас 42 года.

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