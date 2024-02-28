Все, что нужно знать о новом сезоне "Ф-1"

Готовимся к прощальному сезону Хэмилтона в «Мерседесе» и рекордному календарю с необычными датами Гран-при.

© Чемпионат.com

На этой неделе — в субботу — на Международном автодроме Бахрейна стартует новый сезон Формулы-1. Чемпионат будет состоять из рекордных 24 этапов и завершится через девять месяцев — 8 декабря, когда на «Яс Марине» состоится Гран-при Абу-Даби.

Рассказываем главное, что нужно знать о предстоящем сезоне.

«Ред Булл» — фаворит чемпионата

С переходом на новый регламент с граунд-эффектом доминирующей силой в Формуле-1 стал «Ред Булл». В 2022-м с австрийцами поначалу могла соперничать «Феррари», но прошлый год в исполнении «Ред Булл» обернулся беспрецедентным доминированием. Команда за явным преимуществом выиграла Кубок конструкторов и побила рекорд по числу побед в сезоне, а Макс Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом мира.

Разумеется, «Ред Булл» остаётся фаворитом и в сезоне-2024. Это будет уже третий год в рамках нового технического регламента, и обычно в условиях стабильных правил команды постепенно становятся ближе друг к другу по темпу. Так ли это сейчас, покажут первые гонки сезона: на предсезонных тестах новая машина «Ред Булл» произвела очень хорошее впечатление, однако истинного потенциала RB20 в команде не раскрыли.

Последний год Хэмилтона в «Мерседесе»

В начале февраля в Формуле-1 произошёл трансфер века: Льюис Хэмилтон, который более 10 лет выступает за «Мерседес» и выиграл в составе немецкой команды семь титулов, в 2025 году станет гонщиком «Феррари». Решение британца шокировало всех — даже тех, кто не исключал подобного развития событий. Сезон-2024 внезапно стал для Льюиса в «Мерседесе» прощальным, а расставание гонщика с командой войдёт в историю спорта.

Не факт, что оно будет простым. «Мерседес», который до этого восемь лет подряд побеждал в Кубке конструкторов, уступил пальму первенства, а Хэмилтон за последние два года не выиграл ни одной гонки. На тестах новая машина немцев произвела неплохое впечатление и привлекла внимание необычными решениями, но хватит ли этого для борьбы за первые места? А если нет, продолжат ли стороны бороться до последнего или в этом уже нет смысла?

Главная надежда — «Феррари»

Ближе всех к «Ред Булл» на предсезонных тестах была «Феррари». Визуально новая машина из Маранелло отличается от предшественницы не так радикально, как, например, «Мерседес», однако инженерам, судя по всему, удалось добиться улучшений почти во всех областях. Возможно, это даже позволит сделать качественный скачок вперёд и всё-таки навязать «Ред Булл» борьбу — или хотя бы создать её видимость, что на фоне прошлого года уже будет успехом.

Надежды эти не беспочвенны. Дело не столько в том, что Сайнс и Леклер остались быстрейшими по итогам тестов, а в сильных симуляциях гонки. Пилоты «Феррари» продемонстрировали впечатляющий темп, за которым тот же Серхио Перес во второй день угнаться не смог. Нельзя исключать, что в «Ред Булл» атаковали не в полную силу и придушили мотор. Однако таким же простым, как предыдущий, этот сезон для австрийцев, похоже, действительно не будет.

Две команды сменили название

Сразу две команды в сезоне-2024 будут фигурировать под новыми названиями. Так, «Альфа Ромео» прекратила спонсорскую поддержку команды из Хинвиля, и та вернула себе историческое название с приставкой нового титульного спонсора, превратившись в «Кик-Заубер».

Новую идентичность придумали и в «Ред Булл» для своей младшей команды. Изначально она была «Торо Россо», затем превратилась в «Альфа Таури», а в сезоне-2024 вновь сменила название — это теперь «РБ». Или «Виза Кэш Апп РБ» — если вместе с титульными спонсорами.

Гран-при Китая возвращается

В 2024 году в Формуле-1 запланированы рекордные для чемпионата 24 этапа. По сравнению с прошлым годом должны вернуться Гран-при Эмилии-Романьи, отменённый в 2023-м из-за затоплений, а также Гран-при Китая — он отсутствовал в календаре с начала пандемии ковида в 2020-м.

Кроме того, изменился и сам по себе календарь. Так, Гран-при Японии, который традиционно проходил ближе к концу чемпионата, теперь пройдёт в апреле и станет четвёртой гонкой сезона. В то же время этап в Баку, который обычно ставили на первую половину года, теперь запланирован на сентябрь.

Новые правила спринтов

Перед сезоном-2024 организаторы изменили формат этапов со спринтом: короткая гонка теперь будет проходить в субботу утром, а не вечером. Вместе с этим на субботу перенесена основная квалификация, благодаря чему инженеры смогут менять настройки после спринта, а воскресный Гран-при получится менее предсказуемым.

DRS уже на втором круге