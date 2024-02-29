«Форд» отказался комментировать заявление о невиновности Хорнера

Напомним, через несколько недель после начала расследования компания «Форд», которая с 2026 года будет партнёром «Ред Булл» по разработке новых моторов, выразила недовольство отсутствием вердикта по делу Хорнера. Как ранее сообщало издание Financial Times, американский автогигант мог расторгнуть сотрудничество с «Ред Булл», сославшись на наличие угрозы репутации концерну.