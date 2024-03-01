«Ауди» намерена полностью поглотить «Кик-Заубер» перед приходом в «Ф-1»

Немецкая компания «Ауди» планирует полностью поглотить команду Формулы-1 «Кик-Заубер» перед присоединением к «Королевским гонкам» в 2026 году. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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«Ауди» приобрела миноритарную долю в швейцарской команде в январе прошлого года, при первоначальном плане достичь доли в 70%. По словам одного из источников, после ухода из «Ауди» Маркуса Дюсманна и прихода к власти его преемника Гернота Дельнера эти планы изменились и теперь компания желает добиться 100% владения командой Формулы-1.