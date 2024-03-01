$90.84-1.0398.54-0.91
Войти в почту

«Ауди» намерена полностью поглотить «Кик-Заубер» перед приходом в Ф-1

Немецкая компания «Ауди» планирует полностью поглотить команду Формулы-1 «Кик-Заубер» перед присоединением к «Королевским гонкам» в 2026 году. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Ауди» намерена полностью поглотить «Кик-Заубер» перед приходом в «Ф-1»
© Чемпионат.com

«Ауди» приобрела миноритарную долю в швейцарской команде в январе прошлого года, при первоначальном плане достичь доли в 70%. По словам одного из источников, после ухода из «Ауди» Маркуса Дюсманна и прихода к власти его преемника Гернота Дельнера эти планы изменились и теперь компания желает добиться 100% владения командой Формулы-1.

Отмечается, что представители «Ауди» отказались от комментариев. Издание PlanetF1 также связывалось с «Ауди», но ответа не получило. При этом в «Кик-Заубере» заявили, что не будут комментировать слухи.

Автоспорт
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости