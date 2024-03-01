Руководитель «Астон Мартин» отреагировал на слухи о возможном переходе Алонсо в «Мерседес»

«Алонсо нужно понять, планирует ли он гоняться или нет. Думаю, он очень чётко об этом заявил. Если продолжит, то, надеюсь, мы на поуле. Постараемся сохранить его. Но для начала Фернандо должен быть уверен в том, чего хочет», – приводит слова Крака Sky Sports.