Феттель высказался о возможности вернуться в "Формулу-1"

«Хэмилтон и «Феррари»? Я был удивлён этим переходом. Тото Вольф мне не звонил, но мы обменялись короткими текстовыми сообщениями. Но пока я даже не думаю о возвращении. Сейчас мне 36 лет, и у меня есть время. Возможно, как-то наступит момент, когда я скажу: «Да, я бы хотел вернуться». Но сейчас я чувствую себя очень хорошо, не участвуя в гонках. Так что не буду говорить категоричное «нет», но и категоричного «да» с моей стороны тоже не будет», — приводит слова Феттеля Neue Zürcher Zeitung.