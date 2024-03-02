В гонке Гран-при Бахрейна под Льюисом Хэмилтоном сломалось сиденье

На машине «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в гонке на Гран-при Бахрейна сломалось сиденье. Семикратный чемпион Формулы-1 сообщил об этом по радио своей команде.

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«Моё сиденье сломано», — коротко сказал британский гонщик по радио. «Ок, принято», — ответил ему гоночный инженер.

Еще есть информация от телекомментаторов, что при движении вплотную позади соперника, машины «Мерседес» сильно перегреваются.

Льюис Хэмилтон стартовал в сегодняшней гонке с девятой позиции. На данный момент он идёт на восьмой позиции. По ходу гонки он смог обогнать пилота «Альпин» Фернандо Алонсо.