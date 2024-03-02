Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна с отрывом в 22 секунды, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й
На трассе «Сахир» завершился Гран-при Бахрейна Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +22.457.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +25.110.
4. Шарль Леклер («Феррари») +39.669.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +46.788.
6. Ландо Норрис («Макларен») +48.458.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.324.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +56.082.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:14.887.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:33.216.
11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
17. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
18. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.