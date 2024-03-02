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Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна с отрывом в 22 секунды, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

На трассе «Сахир» завершился Гран-при Бахрейна Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна с отрывом в 22 секунды
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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +22.457.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +25.110.

4. Шарль Леклер («Феррари») +39.669.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +46.788.

6. Ландо Норрис («Макларен») +48.458.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.324.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +56.082.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:14.887.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:33.216.

11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

17. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

18. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.

Автоспорт
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