Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна с отрывом в 22 секунды

На трассе «Сахир» завершился Гран-при Бахрейна Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Карлос Сайнс.