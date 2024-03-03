Глава Red Bull счел отца Ферстаппена зачинщиком дела о домогательствах

Глава Red Bull Кристиан Хорнер счел Йоса Ферстаппена, отца гонщика команды Макса Ферстаппена, зачинщиком дела о домогательствах. Об этом сообщает Daily Mail.

© Lenta.ru

По информации источника, 1 марта после квалификации на Гран-при Бахрейна «Формулы-1» Ферстаппен-старший устроил скандал в офисе Хорнера. Он призвал руководителя команды уйти в отставку из-за существующего напряжения в Red Bull.

По мнению главы команды, именно отец гонщика причастен к утечке переписки и началу расследования. При этом Ферстаппен отвергает обвинения Хорнера.

В начале февраля стало известно, что Хорнер отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. Однако глава Red Bull отрицал обвинения, был оправдан и сохранил должность.