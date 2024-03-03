Электрофургон Ford побил рекорд гоночного Mercedes-AMG
В Австралии в рамках гоночного марафона «12 часов Батерста», который принимала самая знаменитая гоночная трасса в Южном полушарии «Маунт Панорама», состоялось два знаменательных для автоспорта события. Сначала новый рекорд круга для автомобилей GT3 установил француз Жюль Гунон на гоночном Mercedes-AMG GT3 Evo, а затем достижение превзошёл его соотечественник Ромен Дюма на электрическом фургоне Ford SuperVan 4.2. Пусть на три десятых секунды, но высокий и тяжёлый электромобиль оказался быстрее чистокровного купе.
Пилот команды SunEnergy1 Racing в квалификации к гонке проехал круг по 6,213-километровой трассе за 1:56.605. Время Жюля Гунона стало лучшим за всю историю выступления автомобилей GT3 на этом автодроме. Однако рекорд продержался не так долго — его быстро побил Ромен Дюма.
В 2023 году на старт Pikes Peak International Hill Climb вышел инфернальный трёхмоторный электромобиль Ford SuperVan 4.2 под управлением опытнейшего француза. Победить в общем зачёте гонки не удалось, но в классе Pikes Peak Open гонщик уверенно выиграл и установил новый рекорд в классе, а сейчас 1450-сильный фургон установил неофициальный рекорд «Маунт Панорамы».
С результатом 1:56.325 Ромен Дюма вписал себя в историю австралийского автодрома. В ходе заезда пилоту удалось разогнаться до 300 километров в час, что стало также выдающимся достижением для подобной техники. Пока Ford Performance не подготовил видеоотчёт о рекордном заезде, но вскоре официальный ролик будет готов и наглядно покажет темп прототипа.