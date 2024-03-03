Электрофургон Ford побил рекорд гоночного Mercedes-AMG

В Австралии в рамках гоночного марафона «12 часов Батерста», который принимала самая знаменитая гоночная трасса в Южном полушарии «Маунт Панорама», состоялось два знаменательных для автоспорта события. Сначала новый рекорд круга для автомобилей GT3 установил француз Жюль Гунон на гоночном Mercedes-AMG GT3 Evo, а затем достижение превзошёл его соотечественник Ромен Дюма на электрическом фургоне Ford SuperVan 4.2. Пусть на три десятых секунды, но высокий и тяжёлый электромобиль оказался быстрее чистокровного купе.

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Пилот команды SunEnergy1 Racing в квалификации к гонке проехал круг по 6,213-километровой трассе за 1:56.605. Время Жюля Гунона стало лучшим за всю историю выступления автомобилей GT3 на этом автодроме. Однако рекорд продержался не так долго — его быстро побил Ромен Дюма.

В 2023 году на старт Pikes Peak International Hill Climb вышел инфернальный трёхмоторный электромобиль Ford SuperVan 4.2 под управлением опытнейшего француза. Победить в общем зачёте гонки не удалось, но в классе Pikes Peak Open гонщик уверенно выиграл и установил новый рекорд в классе, а сейчас 1450-сильный фургон установил неофициальный рекорд «Маунт Панорамы».