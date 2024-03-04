Ферстаппен установил новый рекорд Гран-при Бахрейна

Гран При Бахрейна 2024 года принёс Максу Ферстаппену очередной «большой шлем» в его карьере. Голландец, выиграв квалификацию, лидировал на протяжении всей гонки, показал быстрейший круг и довёл заезд до победы. Вместе с этим действующий трёхкратный чемпион мира установил новый рекорд Формулы 1 для Гран При Бахрейна, переписав прежнее достижение.

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Отрыв Макса Ферстаппена от напарника по команде Серхио Переса, ставшего вторым, составил 22,457 секунды — это самое большое в истории чемпионата мира преимущество победителя Гран При Бахрейна над его преследователем. Таким образом пилоты Red Bull установили новый рекорд, в котором, пусть и косвенно, поучаствовал и мексиканский гонщик.