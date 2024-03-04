Red Bull собирался уволить Кристиана Хорнера еще 2 февраля

Скандал вокруг главы команды Red Bull в Формуле 1 Кристиана Хорнера не утихает, хотя формально расследование и оправдало топ-менеджера, но в итоге в дни Гран При Бахрейна всплыл компромат, который вновь привлёк внимание к ситуации. По данным издания Business F1, ситуация могла разрешиться ещё месяц назад увольнением специалиста.

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По информации журналистов, новый глава Red Bull Оливер Минцлафф, когда стало известно о скандале, сразу решил уволить Хорнера. Уже был подготовлен официальный пресс-релиз с формулировкой: «Red Bull GmbH подтверждает, что Кристиан Хорнер немедленно покидает пост главы Red Bull Racing. Red Bull GmbH не будет давать дальнейших комментариев по этому поводу». Ожидалось, что об увольнении будет объявлено 2 февраля, но в дело включились адвокаты Кристиана, которые в итоге пригрозили подать судебный запрет в Высокий суд Лондона и не дали увольнению состоятся.

По информации Motorsport-Total, в Red Bull планировали позволить Хорнеру уйти без потери лица и без ущерба его личной жизни и браку, объяснив увольнение состоянием здоровья Кристиана, но в итоге дело дошло до расследования. Оливер Минцлафф был уверен в увольнении Хорнера, поскольку были все свидетельства его вины, однако клан Тай Ювидья, владеющий контрольным пакетом акций Red Bull GmbH, выступил в защиту Кристиана и, к удивлению многих, кто видел материалы расследования, сделал всё, чтобы топ-менеджер был оправдан.