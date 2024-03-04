Тото Вольф ответил, может ли Red Bull выиграть все гонки сезона-2024
Руководитель Mercedes Тото Вольф признал, что Red Bull и Макс Ферстаппен могут выиграть все гонки сезона 2024 года.
«В Бахрейне Макс был не в другой лиге, а в другой галактике. Темп был необыкновенным, – цитирует австрийца RN365. – Что касается всех остальных, мы видели различия в эффективности между машинами Ferrari, и я считаю, что группа Ferrari, McLaren и Mercedes была на схожем уровне. Нам просто нужно посмотреть на себя, разобраться со своими проблемами, и если мы сможем лучше провести гоночный уик-энд, то будем бороться с этими ребятами».
В 2023 году Red Bull лишилась идеального сезона только из-за победы Карлоса Сайнса на Гран При Сингапура. Поскольку в Бахрейне команда из Милтон-Кинса финишировала с дублем, у Вольфа спросили, возможно ли, что действующие чемпионы выиграют все гонки сезона.
«К сожалению, да, – ответил Вольф. – Вы должны признать уровень эффективности этой машины, они очень сильны».