Тото Вольф ответил, может ли Red Bull выиграть все гонки сезона-2024

«В Бахрейне Макс был не в другой лиге, а в другой галактике. Темп был необыкновенным, – цитирует австрийца RN365. – Что касается всех остальных, мы видели различия в эффективности между машинами Ferrari, и я считаю, что группа Ferrari, McLaren и Mercedes была на схожем уровне. Нам просто нужно посмотреть на себя, разобраться со своими проблемами, и если мы сможем лучше провести гоночный уик-энд, то будем бороться с этими ребятами».