BBC: глава ФИА попал под следствие из-за возможного вмешательства в итоги Гран-при Ф-1

Глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем попал под следствие из-за возможного вмешательства в результаты Гран-при Формулы-1, сообщает BBC Sports.

По информации ресурса, Сулайем мог вмешаться в итоги Гран-при Саудовской Аравии 2023 года, чтобы отменить штраф двукратному чемпиону мира и пилоту «Астон Мартин» испанцу Фернандо Алонсо.

Напомним, Алонсо финишировал третьим в гонке, преодолев отметку в сотню подиумов за карьеру, однако затем был смещён на пятое место из-за 10-секундного штрафа.

Его испанец получил из-за того, что нарушил отбывание на пит-стопе первоначального штрафа, полученного за неправильную парковку машины на стартовой решётке – механик команды коснулся болида домкратом раньше положенного времени.