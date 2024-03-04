Источник: главную трибуну «Сочи Автодром» разберут из-за аварийного состояния

На крыше главной трибуны разошёлся шов, поэтому было объявлено, что конструкция находится в аварийном состоянии и принято решение закрыть Гранд Стенд для зрителей. Причины трещины — разница строительных методов, использованных при забивании свай. Они по-разному восприняли нагрузку, одна часть со временем углубилась в почву больше, чем другая. Трибуна будет разобрана, что, скорее всего, приведёт к повреждениям асфальтового полотна трассы и окончательному закрытию автодрома. Работы планируется начать уже в конце этого года.