Шумахер сделал заявление о будущем Хорнера

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт на телевидении Ральф Шумахер поделился мнением о положении дел внутри австрийской команды «Ред Булл». Ранее в отношении её руководителя проводилось внутреннее расследование. Позже он был оправдан, однако, по слухам, ситуация остаётся напряжённой. По словам Ральфа, гоночному коллективу было бы лучше, если бы Хорнер его покинул.