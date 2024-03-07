Алонсо: в "Формуле-1" много скандалов из-за того, что на трассе скука

Двукратный чемпион мира, старейшина нынешнего пелотона Фернандо Алонсо объяснил причину волны скандалов в Формуле-1. По мнению 42-летнего испанца всё дело в том, что на трассе сейчас скука, поэтому всё внимание ушло за её пределы.

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«Сейчас много разговоров о том, что происходит вне трассы. Это потому что события на трассе не вызывают восторга. Одна машина доминирует уже примерно на протяжении последних 72 гонок. Когда такое случается, то активность всегда смещается за пределы трассы», — приводит слова пилота «Астон Мартин» издание GrandPX.

Напомним, нидердандский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл три последних чемпионата, а в прошлом году австрийская команда выиграла все гонки сезона кроме одной.