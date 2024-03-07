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Ральф Шумахер: Вольф рад, что Red Bull разрушает себя изнутри

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер высказал своё мнение о ситуации внутри Red Bull Racing, сложившейся на фоне скандала вокруг Кристиана Хорнера.

Шумахер: Вольф рад, что Red Bull разрушает себя изнутри
© autosport.com.ru
«Если Хорнер изо всех сил будет держаться за своё место, он не только нанесет ущерб Red Bull, но и обеспечит уход Макса Ферстаппена из команды, – сказал немец Krone Zeitung. – Я смотрю на это очень критически. На данный момент ситуация такова, что лучшая – вместе с Mercedes – команда последнего десятилетия разрушает себя изнутри. Я думаю, что Тото Вольф наблюдает за происходящим с большой радостью. Он может выйти из этой ситуации большим победителем».
Автоспорт
Тото Вольф
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
Формула-1