Ральф Шумахер: Вольф рад, что Red Bull разрушает себя изнутри
Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер высказал своё мнение о ситуации внутри Red Bull Racing, сложившейся на фоне скандала вокруг Кристиана Хорнера.
«Если Хорнер изо всех сил будет держаться за своё место, он не только нанесет ущерб Red Bull, но и обеспечит уход Макса Ферстаппена из команды, – сказал немец Krone Zeitung. – Я смотрю на это очень критически. На данный момент ситуация такова, что лучшая – вместе с Mercedes – команда последнего десятилетия разрушает себя изнутри. Я думаю, что Тото Вольф наблюдает за происходящим с большой радостью. Он может выйти из этой ситуации большим победителем».