Red Bull заключил рекордный для автоспорта спонсорский контракт

Австрийская команда Формулы 1 Red Bull Racing объявила о подписании нового спонсорского контракта с производителем спортивной одежды Castore, сотрудничество с которым началось в 2023 году. По итогам первого года совместной работы стороны решили продлить соглашение и подписали новый многолетний контракт на более чем 200 миллионов долларов, что стало рекордом в истории мирового автоспорта.

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«С самого начала нашего сотрудничества с Castore в прошлом году мы знали, что нашли партнёра, чья приверженность инновациям и передовым разработкам соответствует нашей собственной и нашему доверию к ним в плане обеспечения эффективности. За последние 12 месяцев прогресс только усилился, что и привело к заключению нового рекордного соглашения. Мы также рады, что вера Castore в команду распространилась и на нашу деятельность в F1 Academy. Это тоже новаторская инициатива, и присутствие Castore с нами поможет нашим гонщикам в этой серии, что является огромным бонусом», — заявил глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

Заявлено, что в рамках соглашения Castore будет поставлять команде Red Bull в Формуле 1 и серии F1 Academy спортивную одежду, а также сможет использовать успехи коллективов и его пилотов в своих маркетинговых активностях.