«Ред Булл» отстранил сотрудницу, обвинившую главу команды в домогательствах

Сотрудница "Ред Булл", ранее обвинившая главу команды "Формулы-1" Кристиана Хорнера в домогательствах, 4 марта была уволена из компании. Об этом сообщает Sky News.

"Мы не можем комментировать ситуацию, поскольку это внутреннее дело", - цитирует представителя "Ред Булл" издание.

Сообщается, что сотрудницу отстранили с сохранением заработной платы.

16 февраля стало известно, что одна из сотрудниц "Ред Булла" обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. В ответ Хорнер подал в суд на издание, опубликовавшее эту информацию, потребовав также написать опровержение.

28 февраля "Ред Булл" вынес официальное решение по делу главы команды "Формулы-1" Кристиана Хорнера. Он был оправдан по итогам внутреннего расследования, которое провела головная компания. С него были сняты все обвинения, и он продолжит занимать должность руководителя гоночного коллектива.

Хорнер работает в "Ред Булл" с 2004 года. В 2010 году команда сделала "золотой дубль" (победа в Кубке конструкторов и завоевание Феттелем звания чемпиона мира) .