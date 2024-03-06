«Астон Мартин» заключил соглашение с бывшим техническим директором «Альпин»

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о назначении Боба Белла исполнительным директором по техническим вопросам.

Боб будет подчиняться руководителю команды Майку Краку в новой роли. Он будет нести общую ответственность за технические, инженерные и эксплуатационные функции.

Белл занимал руководящие технические должности в «Макларене», «Рено» и «Мерседесе» на протяжении последних четырёх десятилетий.