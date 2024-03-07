Один из руководителей «Мерседеса» близок к переходу в «Феррари»

Один из руководителей «Мерседеса» Жером д'Амброзио может вслед за семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном перейти в «Феррари». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание GrandPX.

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Сообщается, что руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр смог найти подход к 38-летнему бельгийцу и убедил его перейти в «Скудерию» из Маранелло. В «Феррари» д'Амброзио якобы будет курировать молодёжную гоночную академию.

Жером д'Амброзио является одним из заместителей Тото Вольфа. Именно он замещал босса «Мерседеса» на Гран-при Японии. Были слухи, что он является потенциальным преемником Вольфа, если тот покинет «Мерседес».

Но Вольф, похоже, твёрдо намерен вернуть «Мерседес» на вершину, что сильно понижает шансы д'Амброзио на карьерный рост.