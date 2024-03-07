"Формула-1" намерена ужесточить наказание за нарушение границ трассы

Международная автофедерация FIA изучает возможность ужесточения штрафов в Формуле 1 за нарушение границ трассы. По задумке контролирующей организации, неоднократный выезд за пределы трассы в условиях гонки должен караться вдвое сильнее, чем сейчас.

© autosport.com.ru

В настоящее время нарушение границ трассы в ходе свободных заездов и тем более в квалификации наказывается аннулированием времени круга, на котором был совершён выезд, а в гонке, если пилот регулярно выезжает за белые линии, он получает штраф в пять секунд, которые в случае плотной борьбы могут оказать влияние на итоговый расклад сил в протоколах гонки.

Согласно новых планов FIA, штраф за нарушение границ трассы в ходе Гран При должен быть ужесточён вдвое, до 10 секунд пенализации, чтобы у пилотов было меньше соблазнов отыгрывать время за счёт выезда за белые линии. При этом гонщики уже раскритиковали эту идею, а сама Международная автофедерация не назвала даже ориентировочных сроков вступления в силу новых правил.