Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Саудовской Аравии - второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на городской трассе в Джидде.

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 27,472 секунды. Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (отставание - 0,319 секунды). Тройку лучших замкнул мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес (+0,335).

Гонка пройдет в субботу, начало - 20:00 мск.