Льюис Хэмилтон раскритиковал машину Mercedes

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что Mercedes по-прежнему не решила проблему с вертикальной раскачкой машины, которая впервые возникла ещё в 2022 году.

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«Всё то же самое, что и в прошлые годы! Да, наша новая машина во многих отношениях намного лучше предыдущих, но нам до сих пор мешает «дельфинирование». Мы опробовали самые разные настройки, но всё бесполезно. Сложно сказать, почему так получается. В Бахрейне раскачка тоже была, но это даже близко не сравнится с тем, что происходит в Джидде. На скоростном первом секторе машина теряет стабильность: поднимается и опускается, баланс сдвигается вперед и назад. Когда такое происходит на скорости 160-170 км/ч… Другие гонщики, такие как Ферстаппен, проезжает связку шестого-восьмого поворотов газ в пол, у него нет таких проблем с балансом. Надо что-то делать, мы третий год подряд мучаемся с этой проблемой. Пора наконец найти решение», – сказал Хэмилтон в интервью Sky Sports F1.

В квалификации Гран При Саудовской Аравии британский гонщик занял восьмое место, проиграв секунду обладателю поула Максу Ферстаппену.