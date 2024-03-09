Обвинившая Хорнера сотрудница получила от него и «Ред Булл» €1 млн

Укрепление позиций главы «Ред Булла» Кристиана Хорнера в деле о неподобающем поведении по отношению к сотрудницы компании — следствие того, что тот заплатил ей крупную сумму. Об этом сообщают репортёры издания RTL.

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По их информации, женщина получила от самого Хорнера €700 000, ещё €300 000 от «Ред Булла» в качестве выходного пособия для того, чтобы она отказалась от всех претензий, связанных с отстранением. Однако официально эту информацию компания не подтвердила и оставила запрос RTL без ответа.

Напомним, в начале феврале руководитель австрийской команды был обвинён в неподобающем поведении сотрудницей «Ред Булла». После расследования Хорнер был оправдан, а затем, по требованию его жены, сотрудница была отстранена от исполнения своих обязанностей.