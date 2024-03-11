Ферстаппен призвал Red Bull оставить все конфликты в прошлом

Макс Ферстаппен: «Главное, чтобы в команде сохранился мир – надеюсь, с этого момента все так и будет»
Ферстаппен призвал «Ред Булл» оставить все конфликты в прошлом.
Пилот «Ред Булл» уверен, что текущая ситуация точно не идет команде на пользу.
В «Ред Булл», как считается, продолжается борьба за власть. После того, как Кристиан Хорнер сохранил свою должность по итогам расследования в связи с обвинениями в неподобающем поведении, в прессе начали появляться все новые подробности о противостоянии Хорнера с Гельмутом Марко и Йосом Ферстаппеном.
«Я всегда говорил, что самое главное – это работать вместе, как одна команда. Чтобы в команде сохранялся мир. И это то, с чем мы все в нашей команде согласились. Так что я надеюсь, что, начиная с этого момента, все так и будет. Все стараются сосредоточиться на работе в одном направлении. И положительным моментом является то, что вся эта история не сказалась на наших выступлениях в худшую сторону. Так что да, у нас очень сильная команда. Это касается и психологической устойчивости – и это заметно не только по поведению гонщиков, но и механиков, инженеров, вообще всех сотрудников, которые продолжают выполнять свою работу. И даже если в команде начинает что-то такое происходить, люди просто стараются сосредоточиться на работе – и так и должно быть, как мне кажется. Важно, чтобы в команде была спокойная обстановка, чтобы мы могли сосредоточиться на гонках и производительности болида. И именно так и мы стремимся действовать», – рассказал Ферстаппен.