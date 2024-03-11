Ферстаппен призвал Red Bull оставить все конфликты в прошлом

Ферстаппен призвал «Ред Булл» оставить все конфликты в прошлом.

Пилот «Ред Булл» уверен, что текущая ситуация точно не идет команде на пользу.

В «Ред Булл», как считается, продолжается борьба за власть. После того, как Кристиан Хорнер сохранил свою должность по итогам расследования в связи с обвинениями в неподобающем поведении, в прессе начали появляться все новые подробности о противостоянии Хорнера с Гельмутом Марко и Йосом Ферстаппеном.