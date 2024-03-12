Йос Ферстаппен выиграл первый этап чемпионата Бельгии по ралли

Отец действующего чемпиона мира Формулы 1 Йос Ферстаппен одержал победу на первом этапе чемпионата Бельгии по ралли – Ралли Анню, выиграв десять из 12 спецучастков. Ферстаппен-старший провёл гонку за рулём автомобиля Skoda Fabia RS Rally2 в экипаже с Рено Жамулем, который спонсировала компания Red Bull.

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Ралли Анню состоит из четырех этапов, каждый из которых проводится по три раза. Ферстаппен стал лучшим на первом этапе, в следующих трёх занял третье, первое и четвёртое место, после чего одержал восемь побед подряд и общую победу.

Опередив ближайшего соперника на 58 секунд, Йос сказал в интервью Verstappen.com: «Я очень счастлив. Мы многому научились, и команда работала фантастически. Я впервые участвую в этом ралли, и это очень красивая гонка с парой действительно сложных этапов. Например, булыжники были очень скользкими! За уик-энд мы многому научились. Мы внесли пару изменений в машину, и я ими доволен. Все прошло очень хорошо!».

В субботу, 16 марта, Йос Ферстаппен примет участие во втором этапе чемпионата Бельгии по ралли – Ралли Арденн.