Хорнер готов отстранить Ньюи от работы в Red Bull Racing

Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи может прекратить работу в чемпионской команде Формулы 1, сообщает немецкий Auto Motor und Sport.

© autosport.com.ru

По информации источника, 65-летний конструктор недоволен текущей ситуацией в команде, связанной со скандалом вокруг руководителя Кристиана Хорнера. Отмечается, что Ньюи не поддержал тим-менеджера в скандале.

Сам Хорнер не против отстранить Ньюи от работы в Red Bull Racing и готов дать ему сосредоточиться на проекте гиперкара RB17, выпуск которого запланирован на 2025 год.

Несколько дней инсайдер Auto Motor und Sport рассказал, что Хорнер уверен в способности Red Bull Racing побеждать без Ньюи и Макса Ферстаппена.