AMuS: Кристиан Хорнер готов отстранить Ньюи от работы в Red Bull Racing
Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи может прекратить работу в чемпионской команде Формулы 1, сообщает немецкий Auto Motor und Sport.
По информации источника, 65-летний конструктор недоволен текущей ситуацией в команде, связанной со скандалом вокруг руководителя Кристиана Хорнера. Отмечается, что Ньюи не поддержал тим-менеджера в скандале.
Сам Хорнер не против отстранить Ньюи от работы в Red Bull Racing и готов дать ему сосредоточиться на проекте гиперкара RB17, выпуск которого запланирован на 2025 год.
Несколько дней инсайдер Auto Motor und Sport рассказал, что Хорнер уверен в способности Red Bull Racing побеждать без Ньюи и Макса Ферстаппена.