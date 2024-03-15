Вольф раскрыл, о чем говорил с отцом Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, о чём у него был разговор с отцом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йосом во время Гран-при Саудовской Аравии.

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«Фото, где я веду напряжённый разговор с Йосом? Ничего особенного в тот момент не обсуждалось. Я поздравил его по случаю победы Макса в гонке. Мы с Йосом одного года, и между нами хорошие отношения на протяжении многих лет», — приводит слова Вольфа австрийское издание OE24.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Скандал возник после того, как в отношении руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. После этого «Ред Булл» провёл внутреннюю проверку, по итогам которой Кристиан был оправдан.