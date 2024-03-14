Эдриан Ньюи рассказал о своём будущем в Red Bull

Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи опроверг появившиеся слухи о своём возможном уходе из австрийского коллектива. По словам специалиста, он не собирается завершать свою карьеру и намерен и дальше сотрудничать с действующими чемпионами Формулы 1.

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