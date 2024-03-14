Эдриан Ньюи рассказал о своём будущем в Red Bull
Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи опроверг появившиеся слухи о своём возможном уходе из австрийского коллектива. По словам специалиста, он не собирается завершать свою карьеру и намерен и дальше сотрудничать с действующими чемпионами Формулы 1.
«Я присоединился к Red Bull, чтобы создать техническую команду. Это был некоторый карьерный риск для меня, но я хотел снова участвовать в развитии нового коллектива на старте. Итак, поскольку я участвовал в старте проекта Red Bull вместе с Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко и был задействован в том, как мы развивали команду, тогда почему я должен отказаться от всего этого? Единственный раз, когда я был близок к уходу, это в 2014 году, но и то по совершенно другим причинам. Всё было очень просто: в то время у нас был неработающий силовой агрегат, что, конечно, случается. И, похоже, у производителя Renault на самом высшем уровне не было огромного желания вкладывать средства, чтобы изменить ситуацию, что не позволяло нам выиграть чемпионат и сильно удручало», — заявил Эдриан Ньюи Autosport.