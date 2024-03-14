Штайнер: Haas ничего не добьется с нынешним подходом

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подтвердил, что покинул гоночный коллектив из-за разногласий с владельцем Джином Хаасом по поводу того, нужно ли американской команде менять направление в Формуле-1.

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По словам Штайнера, он предупреждал Джина Хааса, что ему необходимо внести фундаментальные изменения, чтобы избежать повторного падения на десятое место в новом сезоне. Когда Хаас не согласился, это привело к расколу.