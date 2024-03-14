Друг женщины, обвинившей Хорнера, рассказал о ее реакции на расследование

Женщина, обвинившая руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, осталась недовольна решением австрийской команды отстранить её от работы после скандала. Об этом сообщил её друг, с которым она вместе училась в университете.

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«Она очень разочарована тем, как все произошло, особенно если учесть, что она все делала по правилам. Она высказала свои опасения в частном порядке и все сделала правильно, но чувствует, что компания ее очень подвела. Они отстранили ее от работы, когда она старательно и правильно следовала надлежащему процессу. Её отстранили от работы, которую она любит, и от спорта, в котором ее высоко ценят», — приводит слова друга Daily Mail.

Напомним, в начале февраля руководителя австрийской команды обвинили в неподобающем поведении в отношении сотрудницы «Ред Булл». После расследования Хорнер был оправдан, а затем, как сообщалось, по требованию его жены, эта сотрудница была отстранена от исполнения своих обязанностей.