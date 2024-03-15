Даниэль Риккардо: с машиной кое-что не так

На Гран При Саудовской Аравии Даниэль Риккардо стал только 16-м, уступив лидеру круг. Как заявил австралиец, в Джидде команда Visa Cash App RB F1 Team выявила проблемы с машиной, которые не позволили выступить лучше.

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