Даниэль Риккардо: С машиной кое-что не так
На Гран При Саудовской Аравии Даниэль Риккардо стал только 16-м, уступив лидеру круг. Как заявил австралиец, в Джидде команда Visa Cash App RB F1 Team выявила проблемы с машиной, которые не позволили выступить лучше.
«Честно говоря, за выходные мы обнаружили кое-какие проблемы, которые не позволили нам показать всё, на что мы способны. У нас просто не всё работает на 100%. С машиной кое-что не так. Например, когда дело доходит до повышения эффективности и всего остального, несколько вещей у нас не совсем сходятся. Мы оказались на плато, тогда как другие команды смогли улучшиться. Я чувствовал, что нашёл предел болида, но у нас был закрытый парк и мы не могли ничего исправить. И, честно говоря, даже если бы у нас не было закрытого парка, мы, наверное, ничего не смогли бы изменить за 24 часа. Но машина отправляется на базу и я уверен, что к Мельбурну будут внесены необходимые изменения», — заявил Даниэль Риккардо Autosport.