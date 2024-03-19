Фредерик Вассер сравнил выступление Ferrari в этом и прошлом сезоне «Ф-1»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о важности хороших результатов в начале сезона.

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«У нас в разработке есть обновления, но я уверен, мы такие не единственные. Если взглянуть на картину прошлого года, понимаешь, что «Макларен» значительно прибавил по ходу сезона. Однако, как мне кажется, они сумели что-то раскрыть. Дело не только в обновлениях. Мы тоже сделали шаг вперёд, но не на полсекунды. Это означает, что в рамках нынешнего регламента наблюдается своего рода сближение, а скорость развития становится намного ниже. Вот почему для нас важно быть конкурентоспособными с самого начала. В прошлом году у нас был плохой старт. Сейчас мы набрали где-то 45 очков, а в прошлом году после трёх гонок у нас было 25», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.

Отметим, что сейчас в активе «Феррари» 49 очков, а в прошлом году после трёх этапов было 26 баллов.