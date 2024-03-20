Президент FIA: я мог заблокировать проведение гонки в Лас-Вегасе

Президент FIA: Я мог заблокировать проведение гонки Формулы 1 в Лас-Вегасе
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Моххамед бен Сулайем ответил на обвинения в попытке сорвать проведение Гран При Лас-Вегаса.
По информации BBC Sport, глава федерации требовал не омологировать новую городскую трассу, которая приняла этапа Формулы 1 в ноябре 2023 года.
«Омологацию трассы подписывает президент FIA. Я поставил подпись в этому документа, гонка в Лас-Вегасе состоялась. Я мог отказать и сказать «нет», но подтвердил, что трасса безопасна. Я сам – гонщик, я забочусь о безопасности гонщиков и окружающих их людей, персонала и маршалов. Если бы я сказал «нет», это стало бы катастрофой для Формулы 1. Это было бы законно, у меня есть такое право», – цитирует Сулайема издание RaceFans.