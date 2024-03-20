Президент FIA: я мог заблокировать проведение гонки в Лас-Вегасе

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Моххамед бен Сулайем ответил на обвинения в попытке сорвать проведение Гран При Лас-Вегаса.

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По информации BBC Sport, глава федерации требовал не омологировать новую городскую трассу, которая приняла этапа Формулы 1 в ноябре 2023 года.