Шарль Леклер оценил отставание Ferrari от Red Bull Racing
Пилот Ferrari Шарль Леклер призвал не ждать от итальянской команды борьбы за победу на Гран При Австралии и оценил отставание от Red Bull Racing, выигравшей две первые гонки сезона-2024 в Формуле 1.
«Шансы на борьбу с Red Bull Racing? Примерно такие же, как в Бахрейне и Саудовской Аравии. Думаю, сражение в квалификации снова будет плотным, а в гонке мы будем чуть позади. Посмотрим, каким именно получится результат. Я уверен, что Ferrari идет в правильном направлении. Мы не только хорошо провели две первые гонки сезона, но и здорово справились с доработкой машины в последние полгода. Для того, чтобы достичь поставленных целей, нам нужно отыграть еще 0,3-0,4 секунды на круге. Это будет большой шаг вперед. Наша команда делает всё, чтобы как можно быстрее сократить отставание», – цитирует Леклера издание Speed Week.