Феттель проведет 36-часовые тесты на гиперкаре Porsche 963

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель примет участие в 36-часовых тестах Porsche Penske в Арагоне, где команда готовит гиперкары к «24 часам Ле-Мана». Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.

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Сообщается, что Феттель уже провёл много времени на симуляторе, а 21 марта проехал первые круги за рулём реального гиперкара.